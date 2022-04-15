Кабмин выделит более 4 млрд рублей на докапитализацию промышленности в регионах

По поручению Президента РФ Владимира Путина Правительство России дополнительно направит 4,3 млрд рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Соответствующее подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

Обеспечить предоставление федеральных средств на эти цели российский лидер поручил по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов 16 марта.

Отмечается, что эта мера поможет дополнительно поддержать промышленные предприятия в 77 регионах России и минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику, обеспечить выпуск импортозамещаемой продукции и сохранить за людьми их рабочие места.

«Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Выделенные Правительством средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 млрд рублей», – подчеркнули в пресс-службе правительства.