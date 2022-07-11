Кабмин выделит более 37 млрд рублей на создание отечественного ПО

Правительство выделило 37,1 млрд рублей на софинансирование создания и внедрения нового отечественного программного обеспечения (ПО) до 2024 года. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал во время сессии по развитию российского промышленного, общесистемного и прикладного программного обеспечения.

Он рассказал, что по поручению Премьер-министра РФ Михаила Мишустина созданы 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы. В свою очередь, они будут курировать 35 индустриальных центров компетенции, где специалисты определят приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО.

«Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», — сказал Чернышенко.

Отмечается, что государство также возьмет на себя софинансирование и разработку отечественных решений из фондов Бортника и Сколково, а также Российского фонда развития информационных технологий.