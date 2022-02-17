Кабмин выделит более 3,5 млрд рублей на реконструкцию трех аэропортов

Правительство России направит более 5,3 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в трех регионах страны. Распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

«В ближайшие три года из федерального бюджета будет направлено более 5,3 млрд рублей», — сообщает телеграм-канал Кабмина.

Так, аэровокзальный комплекс «Северный» в Грозном будет реконструирован за 4,5 млрд рублей, аэропорт в селе Чара (Забайкальский край) — за 430 млн рублей.

В Архангельской области завершат работы по модернизации аэропорта Соловки. На эти цели направят около 300 млн рублей.

Работа ведется по федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов».