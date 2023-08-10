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Кабмин выделит более 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра IT-безопасности
На создание отраслевого центра информационной безопасности в России выделят более 3,3 млрд. Эти средства пойдут на оснащение лабораторий для проведения научных исследований, сообщает пресс-служба Кабмина.
«У нас должны появиться собственные решения, которые повышают защищенность цифровых систем, пользовательских данных и учетных записей граждан», – заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства.
Предполагается, что принятые меры помогут ускорить развитие и внедрение надежных отечественных передовых технологий, в том числе и механизмы для обеспечения информационной безопасности, которые будут востребованы и государством, и предпринимателями при создании современных онлайн-сервисов.
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