Безработные россияне смогут пройти бесплатное обучение на предприятиях ОПК

В этом году у россиян, ищущих работу, появится возможность пройти бесплатное профессиональное обучение на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) или получить там дополнительное образование для дальнейшего трудоустройства. Для этого им необходимо будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с конкретным предприятием.

«Обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, которая уже помогает создавать временные рабочие места для граждан, находящихся под угрозой увольнения. Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тыс. человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей», – сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.

Отмечается, что перечень предприятий, которые примут участие в программе, подготовит Минпромторг. Затраты на обучение граждан им возместят в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». На эти цели предусмотрено свыше 700 млн рублей. Это позволит обучить более чем 12 тыс. человек. Предполагается, что это поможет предприятиям ОПК удовлетворить потребность в квалифицированных сотрудниках, а россиянам – быстрее найти работу.