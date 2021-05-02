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Ру Тат
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2 мая 2021  18:26

Кабмин выделит более 11 млрд рублей на поддержку железнодорожной отрасли

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На поддержку железнодорожного сообщения в России будет выделено свыше 11 млрд рублей. Средства направляются для помощи компаниям, понесшим убытки из-за падения пассажиропотока в период пандемии Covid-19. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Ограничения, связанные с распространением Covid-19, негативно сказались на состоянии перевозчиков, привели к дефициту оборотных средств и замедлили обновление вагонного парка», — сообщается на официальном сайте Кабмина.
На компенсацию будет выделено свыше 5,8 млрд рублей — сюда входят покрытие расходов за аренду подвижного состава, его техобслуживание и эксплуатацию.
Помимо этого, 5,5 млрд рублей направят Федеральной пассажирской компании, которая занимается перевозками в поездах дальнего следования. Средства предназначены для модернизации и закупки новых вагонов.
В Правительстве считают, что принятые меры помогут сохранить доступные цены на билеты, обеспечить бесперебойное ж/д сообщение и безопасность пассажиров.

Правительство РФ железные дороги
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