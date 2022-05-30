Кабмин выделит более 1 млрд рублей на модернизацию российских больниц

По поручению Президента России Владимира Путина Правительство РФ совместно с региональными властями реализует масштабную программу модернизации больниц, на которую выделят более 1 млрд рублей. Об этом заявил Премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабинета.

«Задача — привести наши больницы и поликлиники в достойное состояние, чтобы там было все необходимое для обследования и лечения пациентов. Причем так должно быть по всей стране, в каждом городе и населенном пункте, даже если речь идет о совсем небольшом поселке. На эти цели выделим свыше 1 млрд рублей 23 российским субъектам», — сказал Председатель Правительства на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, финансирование от государства позволит медицинским учреждениям закупить более 2 тыс. единиц оборудования: рентгеновские аппараты, УЗИ, электрокардиографы и другую технику.

«<...> будут приобретены автомобили для медицинских организаций. Их наличие особенно важно для жителей удаленных территорий. Врачи и фельдшеры смогут выезжать на вызовы», — отметил Премьер, добавив, что средства также направят на возведение более 20 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Кроме того, планируется капитально отремонтировать две поликлиники в Рязанской и Тамбовской областях, а в Иркутской — построить детскую поликлинику.

«Всё это востребовано гражданами, и мы вместе с российскими субъектами продолжим работать над задачами, которые стоят перед нашим здравоохранением, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи по всей стране», — заключил Мишустин.