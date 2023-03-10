Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кабмин выделит 500 млн рублей на снижение стоимости пакетных туров по России
В ближайшие два года Правительство России направит 0,5 млрд рублей на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам. Распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.
«Речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны», – говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что в 2023 году из бюджета выделят 250 млн рублей, столько же – в 2024-м. Программа реализуется с 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»