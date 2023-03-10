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Экономика 10 марта 2023 17:09

Кабмин выделит 500 млн рублей на снижение стоимости пакетных туров по России

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В ближайшие два года Правительство России направит 0,5 млрд рублей на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам. Распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

«Речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны», – говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в 2023 году из бюджета выделят 250 млн рублей, столько же – в 2024-м. Программа реализуется с 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

#национальные проекты
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