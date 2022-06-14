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Ру Тат
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Общество
14 июня 2022  20:16

Кабмин выделил еще 7 млрд рублей на поддержку программы сельской ипотеки

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Правительство России дополнительно выделило 7 млрд рублей на субсидирование ставок по льготной ипотеке в размере 3% на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале Кабмина.

«Выделим дополнительно на нее 7 мрлд рублей. Эти средства пойдут на сохранение льготных условий займов всего под 3%», — сказал глава Кабмина. 

Отмечается, что половина этой суммы пойдет на выдачу новых кредитов. Займы смогут получить почти 17 тыс. семей. Остальные средства пойдут на субсидирование более 100 тыс. ранее выданных кредитов.

По словам Мишустина, дополнительные средства помогут сделать сельскую ипотеку более доступной, сохранив выгодную ставку, а также дать новым заемщикам возможность оформить ее на льготных условиях.

#Михаил Мишустин #льготные кредиты
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