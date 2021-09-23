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23 сентября 2021  02:10

Кабмин выделил более 2,9 млрд рублей на страховые выплаты медикам, заболевшим Covid-19

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В России на страховые выплаты медикам, которые заразились Covid-19, выделят более 2,9 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Премьер-министр страны Михаил Мишустин. 

Согласно документу, в случае осложнений от Covid-19 и получения инвалидности работники здравоохранения получат единовременные выплаты от 630 тыс. до 2 млн рублей. Если же отклонения не привели к недееспособности, заболевшему выплатят более 68,8 тыс. рублей. Компенсация при смерти составит более 2,7 млн рублей.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ и сначала поступят в Минфин, затем — в Фонд соцстрахования, передает РИА Новости.

Согласно указу Президента России Владимира Путина, подписанному в мае 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей скорой.

#Коронавирус
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