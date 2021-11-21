Кабмин выделил более 1,1 млрд рублей на региональные соцвыплаты неработающим пенсионерам
Более 1,1 млрд рублей выделено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат», - отмечается на сайте Кабмина.
Средства получат Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
Соцвыплаты получают неработающие пенсионеры, чья общая сумма материального обеспечения ниже регионального прожиточного минимума.