Кабмин выделил более 1 млрд рублей на реконструкцию форта «Петр I» в Кронштадте

По получению Президента РФ Владимира Путина Правительство выделило 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию кронштадтского форта «Петр I». Распоряжение об этом подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

При создании обновленного городского пространства планируется благоустроить набережную, создать музейно-парковый комплекс, выставочный центр и различные социальные, научные и образовательные объекты, чтобы создать для жителей и гостей города обширную культурную программу.

Форт «Петр I» является объектом культурного наследия федерального значения и входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.