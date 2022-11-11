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Общество
11 ноября 2022  19:13

Кабмин выделил более 1 млрд рублей на реконструкцию форта «Петр I» в Кронштадте

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По получению Президента РФ Владимира Путина Правительство выделило 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию кронштадтского форта «Петр I». Распоряжение об этом подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

При создании обновленного городского пространства планируется благоустроить набережную, создать музейно-парковый комплекс, выставочный центр и различные социальные, научные и образовательные объекты, чтобы создать для жителей и гостей города обширную культурную программу.

Форт «Петр I» является объектом культурного наследия федерального значения и входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
#кабмин #всемирное наследие #Общество
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