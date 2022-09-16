Кабмин выделил 8,2 млрд рублей на поддержку отечественной промышленности

Правительство России направило 8,2 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий. Средства пойдут на реализацию проектов по импортозамещению, модернизации и расширению производства, сообщает пресс-служба кабинета.

Предполагается, что за счет бюджетных средств промышленные предприятия смогут повысить уровень автоматизации и цифровизации своих производств.

Кроме того, выделенные средства помогут запустить в России 17 новых проектов, которые должны привлечь около 2 млрд рублей частных инвестиций и обеспечить создание не менее 500 новых рабочих мест.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря новым мерам господдержки в Татарстане с начала весны увеличилось число вакансий в сельском хозяйстве, промышленности и транспорте.