news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
16 сентября 2022  15:22

Кабмин выделил 8,2 млрд рублей на поддержку отечественной промышленности

news_top_970_100

Правительство России направило 8,2 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий. Средства пойдут на реализацию проектов по импортозамещению, модернизации и расширению производства, сообщает пресс-служба кабинета. 

Предполагается, что за счет бюджетных средств промышленные предприятия смогут повысить уровень автоматизации и цифровизации своих производств. 

Кроме того, выделенные средства помогут запустить в России 17 новых проектов, которые должны привлечь около 2 млрд рублей частных инвестиций и обеспечить создание не менее 500 новых рабочих мест.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря новым мерам господдержки в Татарстане с начала весны увеличилось число вакансий в сельском хозяйстве, промышленности и транспорте.

 

#господдержка #промышленность
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100