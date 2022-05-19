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Общество
19 мая 2022  19:38

Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на льготные кредиты для организаций медиаотрасли

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В России стартует специальная кредитная программа для системообразующих организаций медиаотрасли. Воспользоваться ей могут как печатные, так и электронные СМИ, полиграфисты, говорится на сайте Правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

Организации смогут направить кредитные средства на поддержание текущей работы, в том числе на зарплаты сотрудников. Льготные займы позволят им пополнить оборотные средства, сохранить штат, а также поддерживать объем и качество выпускаемой продукции.

#СМИ #льготные кредиты #Правительство
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