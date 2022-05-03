Кабмин выделил 100 млн рублей на мобильные офисы юридической помощи для регионов

Для регионов России закупят мобильные офисы, в которых будет оказываться бесплатная юридическая помощь населению. 19 специальных автомобилей будут использовать в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах страны, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Правительства.

На закупку мобильных офисов выделено около 100 млн рублей. Кабинеты будут рассчитаны на автономную работу, для маломобильных клиентов предусмотрены откидные ступени.

Планируется, что машины также будут использоваться во время чрезвычайных ситуаций, когда помощь юристов требуется незамедлительно.

В Правительстве напомнили, что в 2021 году к оказанию юридической помощи уже подключили 30 таких автомобилей, которые получили 30 регионов страны.