Кабмин ввел временный запрет на экспорт сахара и зерновых

Правительство России временно запретило вывозить из страны сахар и зерновые. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«Россия не будет экспортировать зерновые в страны ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый сахар-сырец — в третьи страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято, чтобы защитить внутренний продовольственный рынок в условиях внешних ограничений.

Ограничения по сахару будут действовать до 31 августа, по зерну — до 30 июня этого года. Запрет касается таких зерновых культур, как пшеница, рожь, меслина, ячмень, кукуруза.

При это предусматриваются некоторые исключения. Так, поставки за пределы страны возможны для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение и начала ужесточать антироссийские санкции. Также многие зарубежные компании объявили о приостановке своей деятельности на территории РФ.