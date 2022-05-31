Правительство ввело квоты на экспорт минеральных удобрений до конца года

С 1 июля до конца этого года в России вводятся квоты на вывоз минеральных удобрений, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн тонн, для сложных – чуть более 5,9 млн тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено Минпромторгу совместно с Минсельхозом», – отметили в Правительстве.

Предполагается, что такая мера поможет не допустить дефицита удобрений на внутреннем рынке и роста цен на продовольствие. Уточняется, что, как и прежде, ограничения не будут распространяться на экспорт удобрений в ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию.