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Ру Тат
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Экономика
31 мая 2022  17:52

Правительство ввело квоты на экспорт минеральных удобрений до конца года

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С 1 июля до конца этого года в России вводятся квоты на вывоз минеральных удобрений, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн тонн, для сложных – чуть более 5,9 млн тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено Минпромторгу совместно с Минсельхозом», – отметили в Правительстве. 

Предполагается, что такая мера поможет не допустить дефицита удобрений на внутреннем рынке и роста цен на продовольствие. Уточняется, что, как и прежде, ограничения не будут распространяться на экспорт удобрений в ДНР, ЛНР,  Абхазию и Южную Осетию.

 

#экспорт #кабмин
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