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Экономика 29 июля 2023 11:30

Правительство России временно запретило экспорт риса

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Правительство России временно запретило экспорт риса
Фото: © «Татар-информ»

Правительство России до конца года запретило вывозить рис и рисовую крупу. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, передает пресс-служба Кабмина.

«Запрет не будет распространяться на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию», – уточняется в сообщении.

Также продукт можно будет отправлять за рубеж в целях оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

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