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Правительство России временно запретило экспорт риса
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Фото: © «Татар-информ»
Правительство России до конца года запретило вывозить рис и рисовую крупу. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, передает пресс-служба Кабмина.
«Запрет не будет распространяться на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию», – уточняется в сообщении.
Также продукт можно будет отправлять за рубеж в целях оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.
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