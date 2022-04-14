Кабмин внес в Госдуму проект по поддержке производителей лекарств из плазмы крови

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия отечественных компаний, которые производят лекарства из плазмы крови, сообщает пресс-служба Кабмина.

Документом предусмотрено, что донорская плазма будет поступать сразу же на производства, чтобы фармацевтические заводы быстрее получали нужные компоненты и смогли обеспечить граждан важнейшими лекарствами.

«Сегодня на основе плазмы создаются специальные лекарства, которые помогают спасти жизни и в том числе повышают иммунитет. Поэтому важно, чтобы у производителей было все необходимое для их изготовления», – сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании членов Правительства.

Кроме того, в случае принятия нового законопроекта будет запрещен вывоз донорской крови и плазмы, полученных в России, за пределы страны.

По словам главы Кабмина, обеспечить выпуск таких препаратов – это одна из важных задач в Стратегии развития здравоохранения РФ, утвержденной Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Кабмин анонсировал создание в России единого регистра доноров костного мозга, необходимого для спасения людей с онкологическими заболеваниями, о чем сообщал «Татар-информ».