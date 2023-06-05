Кабмин включил морепродукты из РФ в перечень для контроля за иностранными инвестициями

В список видов водных биоресурсов, для получения права на добычу которых иностранным инвесторам нужно получить разрешение у Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, вошли 47 наименований, среди которых морепродукты и некоторые виды рыбы. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

В частности, в список внесли востребованные ресурсы, добываемые в Северном, Западно-Сибирском и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. Это треска, скумбрия, пикша, тихоокеанская сельдь, палтусы, мойва, минтай, дальневосточные камбалы и морской гребешок, а также разные виды крабов, креветок и моллюсков.

Документ распространяется на сделки и решения, в рамках которых инвестору будет разрешено добывать более 35% от суммарного объема общего допустимого улова этих биоресурсов в конкретном рыбохозяйственном бассейне.

Правительство уверено, что это поможет усилить контроль за иностранными инвестициями в стратегически значимой отрасли экономики России.