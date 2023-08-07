Кабмин включил кедровые орехи в перечень стратегически важных товаров

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Орех корейской кедровой сосны внесен в список стратегически важных товаров. Теперь за их контрабанду нарушителям может грозить лишение свободы сроком до 12 лет. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информаци.

В Кабмине объяснили, что подобные ограничительные меры направлены на регулирование экспорта кедрового ореха, но не ограничивают граждан в праве собирать и заготавливать его для личных нужд. Ранее с этой инициативой выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, это чрезвычайно важная кормовая база для животных, обитающих в регионе. Кроме того, плоды кедровой сосны важны и для экономики, так как при ее переработке валовая стоимость готового продукта растет минимум в 1,6 раза.

«Главная цель изменений в законодательстве заключается в том, чтобы создать условия для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны, тем самым значительно повысив прибавочную стоимость конечного продукта», – приводятся слова Кожемяко со встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.