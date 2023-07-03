Кабмин в этом году выделит свыше 1,5 млрд рублей на поддержку создания агропарков

Правительство России запустит в стране программу государственной поддержки создания и развития агробиотехнопарков. В этом году на нее выделят более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабинета.

«Рассчитываем, что этот механизм станет эффективной мерой поддержки для резидентов агробиотехнопарков и поможет обеспечить отечественным материалом потребности наших сельхозпроизводителей, что в свою очередь гарантирует поставки качественных и доступных продуктов питания на внутренний рынок», — заметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам главы Правительства, агропарки будут специализироваться на биотехнологиях, селекции животных и сельскохозяйственных культур, пищевых и кормовых добавок, средств защиты растений и других направлениях. Там можно будет не только вести научные проекты, но и сразу запускать мелкосерийное производство, ставить эксперименты, перерабатывать сельхозпродукцию.

Средства будут выделяться государством на проектирование и модернизацию объектов промышленной и технологической инфраструктуры парков, оснащение их оборудованием для производства продуктов биотехнологий, а также на научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий.