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Кабмин в этом году выделит свыше 1,5 млрд рублей на поддержку создания агропарков
Правительство России запустит в стране программу государственной поддержки создания и развития агробиотехнопарков. В этом году на нее выделят более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабинета.
«Рассчитываем, что этот механизм станет эффективной мерой поддержки для резидентов агробиотехнопарков и поможет обеспечить отечественным материалом потребности наших сельхозпроизводителей, что в свою очередь гарантирует поставки качественных и доступных продуктов питания на внутренний рынок», — заметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По словам главы Правительства, агропарки будут специализироваться на биотехнологиях, селекции животных и сельскохозяйственных культур, пищевых и кормовых добавок, средств защиты растений и других направлениях. Там можно будет не только вести научные проекты, но и сразу запускать мелкосерийное производство, ставить эксперименты, перерабатывать сельхозпродукцию.
Средства будут выделяться государством на проектирование и модернизацию объектов промышленной и технологической инфраструктуры парков, оснащение их оборудованием для производства продуктов биотехнологий, а также на научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий.
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