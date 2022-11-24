Страховые выплаты семьям погибших на производстве увеличат на миллион рублей

Правительство России намерено увеличить страховые выплаты родным и близким граждан, погибших в ходе несчастного случая на предприятиях с 1 до 2 млн рублей. Подготовлены соответствующе поправки в закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», сообщает пресс-служба Кабмина.

«Мы принимаем меры, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья людей на предприятиях. Наш безусловный приоритет – сделать так, чтобы обеспечить максимально возможную защиту от угроз, с которыми сотрудник сталкивается на рабочем месте. К сожалению, не всегда удается избежать трагедий и родные и близкие пострадавших должны получать необходимую помощь», – отметил Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин уделяет этой теме особое внимание и заверил, что Правительство продолжит вырабатывать дополнительные меры для обеспечения надежной социальной защиты граждан.