Кабмин увеличит размер субсидий на закупку дорожного оборудования до 120 млрд рублей

Правительство России увеличит объем субсидируемых кредитов на закупки техники для дорожного строительства и ремонта с 30 млрд до 120 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

Отмечается, что на эти средства будут закуплены бульдозеры, самосвалы, асфальтоукладчики и другая техника, которая входит в перечень приоритетной импортной продукции. В дальнейшем ее будут передавать в аренду подрядчикам для проведения строительных и ремонтных работ.

Предполагается, что такое решение позволит поддержать на высоком уровне темпы модернизации и создания дорожной инфраструктуры.

В число национальных проектов, реализуемых с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина, входит и проект «Безопасные качественные дороги». Сначала, с 2017 года, он реализовывался как федеральный, потом стал национальным, а в 2021-м был продлен до 2030 года.