Кабмин увеличил компенсации на восстановление пострадавших из-за ЧС домов

Правительство увеличило размер компенсационных выплат гражданам, чьи дома пострадали в результате природной или техногенной ЧС. Теперь на восстановление 1 кв. метра будет выделяться не 6, а 7 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Гражданам, чьи дома пострадали в результате ЧС федерального или межрегионального характера, государство на 100% компенсирует капремонт поврежденных помещений или предоставит выплаты на строительство или приобретение нового жилья», — отметили в Правительстве.

В случае, если жилье пострадало из-за ЧС регионального характера, размер софинансирования будет определяться в зависимости от финансовой обеспеченности конкретного региона.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поставил задачу оказать помощь пострадавшим от пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей.