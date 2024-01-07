Кабмин увеличил объем господдержки на мероприятия по благоустройству сельских территорий

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым увеличивается объем господдержки, предоставляемой регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

«Решение будет способствовать развитию инфраструктуры сельских территорий», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Согласно изменениям, максимальный размер поддержки, выделяемой на реализацию одного проекта сельских территорий, теперь составляет не 2 млн, а 3 млн рублей.

Кроме того, на 2 млн рублей увеличили минимальный размер субсидии, получаемой регионом на мероприятия по благоустройству сельских территорий (было 1 млн, стало 3 млн рублей).

Работа ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которую Кабмин утвердил по поручению Президента страны Владимира Путина в 2019 году.