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Ру Тат
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Общество
18 мая 2022  18:04

Правительство увеличило максимальную сумму льготной и семейной ипотеки

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Правительство России решило увеличить максимальный размер ипотечного кредита на покупку жилья по льготной ставке. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета. 

«Правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки до 30 млн рублей (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) и до 15 млн рублей (другие регионы)», — заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости экономики. 

Отмечается, что сумма льготного кредита останется на прежнем уровне (12 млн рублей в столичных регионах и 6 млн в остальных), но теперь граждане смогут получить дополнительные средства по рыночной ставке. 

По мнению Премьера, таким образом россияне смогут приобрести современное жилье по большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке.

В апреле на совещании по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых, о чем сообщал «Татар-информ».

#кабмин #льготная ипотека #господдержка
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