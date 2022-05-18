Правительство увеличило максимальную сумму льготной и семейной ипотеки

Правительство России решило увеличить максимальный размер ипотечного кредита на покупку жилья по льготной ставке. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета.

«Правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки до 30 млн рублей (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) и до 15 млн рублей (другие регионы)», — заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости экономики.

Отмечается, что сумма льготного кредита останется на прежнем уровне (12 млн рублей в столичных регионах и 6 млн в остальных), но теперь граждане смогут получить дополнительные средства по рыночной ставке.

По мнению Премьера, таким образом россияне смогут приобрести современное жилье по большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке.

В апреле на совещании по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых, о чем сообщал «Татар-информ».