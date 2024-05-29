Кабмин увеличил число компаний — участников программы трудовой мобильности

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Предприятия, реализующие крупные проекты в приоритетных отраслях российской экономики, смогут стать участниками программы трудовой мобильности и получать субсидии за трудоустройство сотрудников из других субъектов РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.

«Решение, принятое по поручению Президента [Владимира Путина], поможет предприятиям восполнить потребности в специалистах и будет способствовать развитию приоритетных отраслей экономики», — поясняется в сообщении.

Размер государственной поддержки в рамках программы трудовой мобильности составляет 12 минимальных размеров оплаты труда, увеличенных на страховые взносы и районные коэффициенты (около 300 тыс. рублей на каждого привлеченного работника).

Чтобы получить субсидию, предприятиям необходимо выполнить ряд условий. Так, компания должна работать в приоритетной для региона сфере экономики и реализовать крупный проект (не менее 3 млрд рублей вложений) — к его реализации должны быть привлечены не менее 100 человек, а объем производства продукции или оказания услуг в ближайшие 3 года должен составить более 5% всего валового объема производства этого вида продукции или услуг в регионе. Помимо этого, сотрудникам должна выплачиваться зарплата не ниже среднемесячной по региону.