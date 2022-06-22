Кабмин увеличил авансы займов для модернизации коммунальной инфраструктуры до 50%

Правительство РФ увеличило авансы по займам для модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах России с 30% до 50%. Об этом сообщила пресс-служба кабинета.

Отмечается, что в увеличенном объеме средства будут предоставляться до конца этого года. Это позволит оперативно направить примерно 1 млрд рублей на обновление очистных сооружений, систем тепло- и водоснабжения.

Кроме того, для регионов, которые из-за роста стоимости стройматериалов могут не успеть завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию в установленные сроки, отменят штрафные санкции.

Правительство рассчитывает таким образом обеспечить 3,3 млн человек в разных субъектах Федерации качественными коммунальными услугами.