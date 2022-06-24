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Ру Тат
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Общество
24 июня 2022  11:12

Кабмин увеличил авансы льготных займов для ремонта частных домов в сёлах

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Сумма льготного займа на благоустройство домов для жителей сел, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что такой заем предполагает проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также ремонт инженерных систем и кровли.

Для жителей Ленинградской области и регионов ДФО размер такого кредита ранее был увеличен до 700 тыс. рублей. В остальных регионах жители теперь смогут получить до 500 тыс. При этом, ставка для заемщиков не будет превышать 5%.

В пресс-службе подчеркнули, что жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области не участвуют в данной программе.

#жилищные условия #кабмин
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