Кабмин увеличил авансы льготных займов для ремонта частных домов в сёлах

Сумма льготного займа на благоустройство домов для жителей сел, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что такой заем предполагает проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также ремонт инженерных систем и кровли.

Для жителей Ленинградской области и регионов ДФО размер такого кредита ранее был увеличен до 700 тыс. рублей. В остальных регионах жители теперь смогут получить до 500 тыс. При этом, ставка для заемщиков не будет превышать 5%.

В пресс-службе подчеркнули, что жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области не участвуют в данной программе.