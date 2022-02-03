Кабмин утвердил субсидии на внутрироссийские чартерные рейсы в 2022 году

Кабмин утвердил субсидии на выполнение внутрироссийских чартерных авиарейсов в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство предоставит, как и в прошлом году, субсидии на выполнение внутрироссийских чартеров», — сказал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава Кабмина отметил, что туристическая отрасль сталкивается с серьезными трудностями из-за коронавирусных ограничений. Благодаря субсидиям туроператоры смогут возместить до 50% затрат на организацию рейсов. Всего на эти цели по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрено 1,2 млрд рублей ежегодно.

Мишустин рассчитывает, что с помощью поддержки цены на пакетные туры в популярные города страны станут более доступными и граждане смогут путешествовать по стране.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны.