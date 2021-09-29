Кабмин утвердил стратегию развития оптовых продовольственных рынков

В России начнет формироваться единая система оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию подписал сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В России начнется формирование целостной системы оптовых продовольственных рынков, объединяющих в себе весь спектр услуг по приемке, фасовке и реализации продукции», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Предполагается, что создание единой концепции позволит регламентировать работу в данной сфере, повысить ее эффективность и упростить доступ сельхозпроизводителей к таким площадкам. Документ дает определение ОПР, их деятельности и перечень услуг, которые они оказывают.

В концепции сообщается, что на рынках может вестись розничная торговля, однако для нее должна быть выделена отдельная зона. Для мониторинга качества и безопасности продукции, реализуемой на площадке, на рынках планируется разместить отдельные ветеринарно-санитарные лаборатории. При этом сами ОПР прежде всего должны размещаться рядом с крупными агломерациями и городами.

«В документе также сформулированы ключевые задачи в сфере развития ОПР. Во-первых, это совершенствование правового регулирования. Во-вторых, улучшение инфраструктуры. В-третьих, государственная поддержка оптовых площадок. Конкретные шаги по решению этих задач будут представлены в специальном плане мероприятий. Его поручено подготовить Минпромторгу в шестимесячный срок», — отмечается в пояснительной записке к концепции.