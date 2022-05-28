news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
28 мая 2022  09:12

В России введут ежедневный автоматический мониторинг госуслуг

news_top_970_100

В России ежедневно будет проводиться автоматизированный мониторинг качества всех государственных и муниципальных услуг. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета. 

«Мониторингом должны быть охвачены государственные услуги, оказываемые органами власти как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, а также в многофункциональных центрах и с использованием единого портала госуслуг», — отмечается в сообщении. 

Ежедневный анализ качества будет проводиться автоматически в режиме реального времени. Правила его проведения Минэкономразвития и Минцифры утвердят в течение пяти месяцев с момента вступления постановления в силу.

«Еще три месяца отводится на обеспечение технической готовности информационных систем. Полноформатный мониторинг должен стартовать в начале 2023 года — спустя 12 месяцев», — добавили в пресс-службе.

Правительство рассчитывает, что мониторинг поможет своевременно принимать решения для повышения качества госуслуг.

 

#госуслуги #Михаил Мишустин #кабмин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100