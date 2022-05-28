В России введут ежедневный автоматический мониторинг госуслуг

В России ежедневно будет проводиться автоматизированный мониторинг качества всех государственных и муниципальных услуг. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

«Мониторингом должны быть охвачены государственные услуги, оказываемые органами власти как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, а также в многофункциональных центрах и с использованием единого портала госуслуг», — отмечается в сообщении.

Ежедневный анализ качества будет проводиться автоматически в режиме реального времени. Правила его проведения Минэкономразвития и Минцифры утвердят в течение пяти месяцев с момента вступления постановления в силу.

«Еще три месяца отводится на обеспечение технической готовности информационных систем. Полноформатный мониторинг должен стартовать в начале 2023 года — спустя 12 месяцев», — добавили в пресс-службе.

Правительство рассчитывает, что мониторинг поможет своевременно принимать решения для повышения качества госуслуг.