Кабмин утвердил поисковик для предустановки на продаваемые в РФ гаджеты

С 1 января 2022 года на все гаджеты, которые продаются в России, начнут по умолчанию устанавливать поисковик «Яндекса». Соответствующее распоряжение появилось сегодня на официальном портале правовой информации.

«Утвердить поисковую систему „Яндекс“ <...> используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)», — отмечается в тексте документа.

Данные изменения будут отражены в распоряжении, которое Кабмин принял в конце июля текущего года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Правительство внесло изменения в перечень ПО для предустановки на гаджеты.