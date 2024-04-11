Кабмин утвердил перечень востребованных специальностей в Татарстане до 2031 года

С 2025 года в Татарстане обновится перечень востребованных специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

С 1 января в госзаказ на ускоренную подготовку кадров войдет 751 специальность, направление и профессия. В сравнении с предыдущим он претерпит значительные изменения: сократится количество профессий и специальностей СПО, а также профессий профессиональной подготовки. В то же время незначительно вырастет число востребованных направлений подготовки высшего образования. Ранее, напомним, перечень включал 901 наименование.

Среди квалифицированных рабочих в список попали, к примеру, автомеханик, аппаратчик, мастер слесарных и столярно-плотничных работ, матрос, машинист, оператор почтовой связи, пекарь, пожарный и другие. Среди специалистов среднего звена указаны актер, архитектор, агроном, зоотехник, воспитатель в детском саду, парикмахер.

В разделе «Направления подготовки высшего образования» значатся в том числе авиастроение, агрономия, акушерство и гинекология, дизайн, живопись, гостиничное дело, геология, искусство народного пения, кинооператорство, кораблестроение, политология, психиатрия, судовождение.

Среди профессий профподготовки в ближайшие годы будут считаться востребованными, например, арматурщик, асфальтобетонщик, коневод, каменщик, маляр, машинист тепловоза, моторист, оператор птицефабрик, пильщик, садовник, сварщик, токарь и тракторист.