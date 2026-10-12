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Общество 12 октября 2026 13:22

Кабмин утвердил нагрудный знак «Почетный донор Республики Татарстан»

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Правительство РТ утвердило нагрудный знак «Почетный донор Республики Татарстан». Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, нагрудным знаком награждаются доноры, не менее 20 раз сдавшие кровь безвозмездно в медицинских организациях, подведомственных Минздраву РТ. Этот же знак может быть присужден тем донорам, которые не менее 30 раз сдали плазму крови. Кроме того, нагрудного знака могут быть удостоены те, кто сдал кровь 13 и более раз и плазму крови – в общем количестве 20 раз. И, наконец, для получения данного знака можно сдать кровь менее 13 раз, но при этом сдать ее плазму – в общем количестве компонентов 30 раз.

Ранее идею введения нагрудного знака «Почетный донор Республики Татарстан» рассмотрели на заседании рабочей группы Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам.

#доноры крови #доноры плазмы #минздрав татарстана
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