Кабмин утвердил Концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют

Кабмин утвердил Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.

Согласно документу, теперь оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством. Для всех участников профессионального рынка будут установлены жесткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

Также инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных. У криптовалютных площадок должны быть финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

Концепция была утверждена для интеграции механизма оборота криптовалют в финансовую систему и обеспечения контроля за денежными потоками. Ее реализация поможет сформировать нормативно-правовую базу, легализовать индустрию цифровых валют и создать возможность ведения законной предпринимательской деятельности.