Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кабмин утвердил концепцию по сохранению нематериального этнокультурного достояния
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния РФ до 2030 года. Распоряжение опубликован на портале правовой информации.
Минкультуры поручено разработать в течение 6 месяцев проект плана мероприятий по реализации концепции в ближайшие три года, включая 2024-й.
В документе отмечается, что реализация программы поможет передать будущим поколениям духовный опыт, обеспечить единство многонационального народа, сохранить российскую самобытность, культуру, традиционные духовно-нравственные ценности, а также способствует патриотическому воспитанию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»