Кабмин утвердил концепцию по сохранению нематериального этнокультурного достояния

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния РФ до 2030 года. Распоряжение опубликован на портале правовой информации.

Минкультуры поручено разработать в течение 6 месяцев проект плана мероприятий по реализации концепции в ближайшие три года, включая 2024-й.

В документе отмечается, что реализация программы поможет передать будущим поколениям духовный опыт, обеспечить единство многонационального народа, сохранить российскую самобытность, культуру, традиционные духовно-нравственные ценности, а также способствует патриотическому воспитанию.