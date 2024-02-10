news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 10 февраля 2024 23:00

Кабмин утвердил концепцию по сохранению нематериального этнокультурного достояния

Скопировать ссылку
Кабмин утвердил концепцию по сохранению нематериального этнокультурного достояния
Фото: © «Татар-информ»

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния РФ до 2030 года. Распоряжение опубликован на портале правовой информации.

Минкультуры поручено разработать в течение 6 месяцев проект плана мероприятий по реализации концепции в ближайшие три года, включая 2024-й.

В документе отмечается, что реализация программы поможет передать будущим поколениям духовный опыт, обеспечить единство многонационального народа, сохранить российскую самобытность, культуру, традиционные духовно-нравственные ценности, а также способствует патриотическому воспитанию.

#Михаил Мишустин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2