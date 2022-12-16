Кабмин установил порядок расчета прожиточного минимума в четырех новых субъектах РФ

Правительство России установило порядок расчета прожиточного минимума в четырех новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения – 12 222 рубля, пенсионеров – 9 643 рубля, детей – 10 877 рублей», – рассказали в ведомстве.

В Херсонской и Запорожской областях прожиточный минимум на душу населения составит 11 644 рубля, для трудоспособных граждан – 12 692, пенсионеров – 10 014, детей – 11 295.