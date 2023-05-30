Мишустин установил единые правила компенсации за коммуналку для инвалидов и ветеранов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о едином порядке компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 50% для всех регионов страны. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться инвалиды, ветераны боевых действий и пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что ранее условия получения этой соцвыплаты регулировались разными правовыми актами и могли различаться от региона к региону. Теперь будет установлена единая форма заявления и перечень документов для получения льготы. Срок принятия решения о ее предоставлении не должен будет составлять более 10 рабочих дней.

Средства будут выделяться из федерального бюджета. Региональные и муниципальные органы власти сохраняют право при назначении аналогичных мер из региональных и муниципальных бюджетов устанавливать дополнительные условия для предоставления такой компенсации.

Новые правила вступят в силу с 1 июля.