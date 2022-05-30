Кабмин усовершенствует функционал системы учета научно-исследовательских работ

В России расширят систему управления научными исследованиями, которые финансируются за счет госбюджета. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Уточняется, что речь идет о совершенствовании функционала Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

«После модернизации с помощью этой системы можно будет вести не только учет, но и мониторинг работ, планировать и координировать исследования, а также оценивать целесообразность выделения бюджетных средств на научные исследования», — уверены в целесообразности этих изменений в Правительстве страны.

Кроме того, в системе появится раздел для продвижения и коммерциализации лучших результатов научных работ, а специалисты Российской академии наук будут проверять их актуальность и оценивать итоговые результаты.