Правительство ускорит процесс вывода стройматериалов на отечественный рынок

Правительство упростило процедуру подтверждения пригодности использования строительных материалов и конструкций, чтобы быстрее выводить их на российский рынок. Это снизит риск дефицита из-за внешних ограничений, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что для отечественных стройматериалов срок подтверждения был сокращен с 90 до 10 рабочих дней. Для этого было принято решение отказаться от разделения процедуры на министерскую и подведомственную части.

При изучении характеристик иностранных импортных материалов российские органы строительного надзора будут учитывать результаты испытаний, проведенных в зарубежных лабораториях.

Кроме того, сроки действия технических свидетельств о пригодности материалов, выданных ранее, теперь автоматически продлеваются на 2 года.