Кабмин упростил выдачу заключений на промышленную продукцию, не имеющую аналогов в РФ

Правительство упростило правила выдачи заключений на поставки зарубежного промышленного оборудования, которое не имеет аналогов в России, для крупных инвестиционных проектов, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это решение поможет производителям выстроить долгосрочные кооперационные цепочки и обеспечить наличие востребованных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Как подчеркивал Президент России Владимир Путин, при всей значимости внутреннего рынка нельзя, конечно, замыкаться только на нем. Это путь к самоизоляции и потере конкурентоспособности. Поэтому упростим для реализации крупных инвестиционных проектов поставки многокомпонентного технологичного оборудования, которое пока еще в РФ не выпускается», – отметил Председатель Правительства РФ на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он объяснил, что включение такого оборудования в перечень промышленной продукции, не имеющей отечественных аналогов, позволит компаниям секономить на оплате НДС. Малые и средние предприятия получат льготы при оформлении заключений на такие товары, что поможет им сократить расходы на экспертизу.

«Чтобы снизить административную нагрузку на бизнес, мы полностью переводим оформление документов на продукцию, не имеющую российских аналогов, в электронный формат», – добавил Мишустин.