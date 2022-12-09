Кабмин упростил ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов

Российским медорганизациям и благотворительным фондам станет проще получать разрешения на ввоз лекарств для тяжелобольных пациентов. Получить разрешение на импорт таких товаров можно через портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что речь идет о медикаментах, которые не зарегистрированы в России и не имеют отечественных аналогов.

Теперь фондам и клиникам не придется направлять электронные копии паспорта или свидетельства о рождении пациента для получения разрешения на ввоз таких препаратов. Эти сведения Росздравнадзор сможет получить самостоятельно с помощью межведомственного взаимодействия.