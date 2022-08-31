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Ру Тат
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Общество
31 августа 2022  11:09

Правительство РФ упростило соцподдержку для инвалидов-чернобыльцев

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С 1 января следующего года участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и жители пострадавших территорий, ставшие инвалидами, смогут продлевать выплаты ежемесячной денежной компенсации дистанционно при помощи специальной цифровой платформы. 

Соответствующее постановление Правительства РФ подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

Отмечается, что оптимизация процессов выплат происходит по принципу социального казначейства, что позволяет избавиться от необходимости регулярно подавать документы. 

Предполагается, что к 2025 году принцип социального казначейства станет основным при оказании всех существующих в стране видов социальной помощи, уточняют в Правительстве.

 

 

 

#кабмин #соцподдержка
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