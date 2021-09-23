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Ру Тат
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23 сентября 2021  10:10

Кабмин упростил правила ввоза в Россию медизделий для тяжелобольных пациентов

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В России упрощен ввоз медицинских изделий, необходимых пациентам с тяжелыми заболеваниями. Прежде всего это коснется тех препаратов, которые не зарегистрированы в стране и не имеют отечественных аналогов, отмечает пресс-служба Правительства России.

«Сейчас подобные изделия ввозятся в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором. С 1 марта 2022 года оформить разрешение на ввоз можно будет через портал госуслуг», — отмечается в канале Кабмина в Telegram.

Таким образом, с 1 марта Росздравнадзор начнет выдавать специальные заявления на получение лекарств. Необходимые документы и заявления на их получение фонды и клиники будут отправлять через портал госуслуг. 

«Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней», — объяснили в пресс-службе.

#лекарства #помощь тяжелобольным людям
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