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Ру Тат
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Официальная хроника
3 ноября 2021  09:22

Кабмин упростил получение денежной поддержки для пострадавших в ЧС

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В России упрощено получение денежной поддержки для граждан, пострадавших из-за чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Как говорится в сообщении, пострадавшим «больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме». Достаточно будет подтверждения проживания в данном помещении. 

Также упрощенный режим затронет индивидуальных предпринимателей, имущество которых пострадало во время терактов либо контртеррористических операций. Благодаря изменениям им станут доступны компенсации, выплачивающиеся организациям, зарегистрированным как юридические лица. До этого момента размер господдержки ИП не был четко регламентирован.

Как рассказали в Правительстве, изменения вводятся по поручению Президента России Владимира Путина и поручениям Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, данных на совещании о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

#Правительство РФ #господдержка #последствия чс
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