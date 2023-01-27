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Ру Тат
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Наука и образование
27 января 2023  17:34

Кабмин упростил подачу онлайн-заявок на поступление в российские вузы

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Правительство расширило возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщается в телеграм-канале Камбмина.

«Часть сведений, которые раньше выпускникам приходилось заполнять в ручном режиме, теперь при необходимости будет подгружаться автоматически за счет интеграции информационных систем», – рассказали в пресс-службе.

Такая новация поможет выпускникам, которые поступают сразу на несколько специальностей в разные институты, оперативно отслеживать конкурсную ситуацию в онлайн-режиме и быстро принимать решения.

Кроме того, к сервису дополнительно подключены новые системы: цифровая платформа «Физическая культура и спорт», информресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, инфосистема в сфере развития добровольчества. Достижения в этих сферах дают дополнительные баллы при поступлении. Их можно получить, если у абитуриента есть значок прохождение ГТО или победы на всероссийских школьных олимпиадах. 

#высшее образование #портал госуслуг #российские вузы
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