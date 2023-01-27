Кабмин упростил подачу онлайн-заявок на поступление в российские вузы

Правительство расширило возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщается в телеграм-канале Камбмина.

«Часть сведений, которые раньше выпускникам приходилось заполнять в ручном режиме, теперь при необходимости будет подгружаться автоматически за счет интеграции информационных систем», – рассказали в пресс-службе.



Такая новация поможет выпускникам, которые поступают сразу на несколько специальностей в разные институты, оперативно отслеживать конкурсную ситуацию в онлайн-режиме и быстро принимать решения.

Кроме того, к сервису дополнительно подключены новые системы: цифровая платформа «Физическая культура и спорт», информресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, инфосистема в сфере развития добровольчества. Достижения в этих сферах дают дополнительные баллы при поступлении. Их можно получить, если у абитуриента есть значок прохождение ГТО или победы на всероссийских школьных олимпиадах.