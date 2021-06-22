Кабмин учредил грант в размере 195 млн рублей для школ с углубленным изучением предметов

В Татарстане учредили грант для школ с углубленным изучением предметов. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Учредить грант „Поддержка общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением предметов математического, естественно-научного и технологического профилей“», — сообщается в документах.

Общий размер гранта составляет 195,4 млн рублей. Ежегодно будет предоставляться один грант по итогам отбора.

Поддержку смогут получить образовательные учреждения, имеющие лицензию, положительную динамику по результатам обучения и результативность учеников в олимпиадах.