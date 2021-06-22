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Ру Тат
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22 июня 2021  13:00
Марат Ишкильдин

Кабмин учредил грант в размере 195 млн рублей для школ с углубленным изучением предметов

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В Татарстане учредили грант для школ с углубленным изучением предметов. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. 

«Учредить грант „Поддержка общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением предметов математического, естественно-научного и технологического профилей“», — сообщается в документах. 

Общий размер гранта составляет 195,4 млн рублей. Ежегодно будет предоставляться один грант по итогам отбора.

Поддержку смогут получить образовательные учреждения, имеющие лицензию, положительную динамику по результатам обучения и результативность учеников в олимпиадах.

#грант
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