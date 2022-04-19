Кабмин Татарстана увеличил финансирование экологической программы на 8 млрд рублей

Правительство Татарстана внесло изменения в госпрограмму охраны окружающей среды. Ее финансирование увеличено на 8 млрд рублей.

Согласно постановлению, на государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2022 годы» будет выделено 24,4 млрд рублей. В предыдущей версии документа общий объем финансирования программы оценивался в 16,3 млрд рублей.

Первый этап госпрограммы охватывал период с 2014 по 2019 годы. Его финансирование осталось прежним – 8,05 млрд рублей.

Средства, выделяемые на второй этап выросли с 8,2 млрд рублей до 16,3 млрд рублей.

В предыдущей версии предполагалось, что в 2021 году на программу будут выделены средства в размере 1,4 млрд рублей. Теперь же эта цифра выросла до 3 млрд.

В 2022 году планируется потратить 4,7 млрд рублей, в 2023-м и 2024-м — по 2,6 млрд.